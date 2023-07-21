أسبوع الفرس 2023 .. الخليفي يفوز بذهبية الأولمبياد الخاص المغربي

هبة بريس _ رياضة ٢

أحرز الفارس نبيل الخليفي ،الذي كان ممتطيا الفرس “وليمة” يوم الجمعة¨، لقب بطولة المغرب للأولمبياد الخاص المغربي للقفز على الحواجز، برسم فعاليات الدورة الـ 38 لأسبوع الفرس المقامة حاليا بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وفاز الخليفي بالميدالية الذهبية لهذه البطولة،المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي جرت في جولتين، بعد اجتيازه المطاف بتوقيت 29 ث و 23 /100 ونقطة وبدون خطأ .وكانت الميدالية الفضية من نصيب هشام لمنوني ، ممتطيا الفرس “وردة” بعد قطعه المطاف بتوقيت 47 ث و 02/ 100 نقطة وبدون خطأ ، متبوعا بالفارس إبراهيم المسادي، رفقة الفرس”مايا”، (ميدالية برونزية)، بعد اجتيازه الحواجز بتوقيت 38 ث و 28/ 100 وأربع نقاط كجزاء.

وكان لقب الدورة الماضية من نصيب الفارس نبيل الخليفي ،الذي كان ممتطيا الفرس “شيمير”

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8