حارس المرمى الكاميروني أونانا ينضم إلى “الشياطين الحمر”

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، تعاقده رسميا مع حارس المرمى الكاميروني أندري أونانا قادمًا من إنتر الإيطالي.

وكشف نادي “الشياطين الحمر”، عبر بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، عن التعاقد مع الحارس الكاميروني لمدّة 5 سنوات (حتى عام 2028) مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة قُدرت بـ55 مليون يورو بعدما وصل الحارس الكاميروني إلى إنتر الموسم الماضي بصفقة حرة من أياكس أمستردام الهولندي، وتألق في صفوفه وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقل النادي الإنجليزي عن الحارس قوله: “الانضمام إلى مانشستر يونايتد شرف كبير وقد عملت طوال حياتي للوصول إلى هذه اللحظة، متحديا العديد من العقبات في الطريق”.

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