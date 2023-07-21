رونالدو الأعلى أجراً في منصة “إنستغرام”

هبة بريس - وكالات

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، قائمة النجوم المشاهير المؤثرين على منصة “إنستغرام”، وأصبح الأعلى أجراً على المنصة.

وتفوق “الدون” على نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كايلي جينر ليصبح النجم الأعلى أجراً في موقع الصور الشهير من حيث الدخل العائد.

وتصدر اللاعب الشهير القائمة حيث يحصل على 1.87 مليون جنيه إسترليني ( 9 مليون ريال سعودي) لكل إعلان مدفوع ينشره عبر حسابه، متفوقاً على كايلي جينر التي تحصل على 1.47 مليون جنيه إسترليني لكل من منشور ممول.

وشهد حساب رونالدو نموا هائلا على إنستعرام في السنوات الأخيرة، كما صنف في المرتبة الثالثة في عام 2019 من حيث ثمن منشورات إنستغرام المدفوعة بواقع 755 ألف جنيه إسترليني مقابل كل منشور

ولدى رونالدو ما يزيد عن 597 مليون متابع على “إنستغرام”، وهو الأكثر على مستوى العالم، بينما تملك كايلي جينر 397 مليون متابع.

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