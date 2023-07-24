احتلال الملك العام بخريبكة…شارع علال الفاسي نموذجا

هبة بريس _ خريبكة

بعد صدور مقال صحفي تحت عنوان “خريبكة …” الكيل بمكيالين” في تطبيق القانون يولد ” سيبة شرع اليد “ تهاطلت على الموقع اتصالات عديدة تفيد أن بعض احياء المدينة تحولت الى ” جوطيات ”

وإذا كان من الواجب نقل الهموم والاهتمامات بغرض التعامل معها وإنهائها ؛ فالأجدر ان نسلط الضوء أولا وليس أخيرا على الفوضى التي يعرفها شارع علال الفاسي الذي صار ساحة مفتوحة لباعة الفواكه والخضر .

وارتباطا بهذا الموضوع يقول متصل بهبة بريس إن ” باعة الخضر والفواكه يرابطون بشارع علال الفاسي بينما ” سوق الخضر النمودجي المسمى ” المتيريف ” لا يبعد عن نفس الشارع سوى بأمتار قليلة .

واضاف ذات المتصل ” من غرائب الزمان ان يصبح شارع علال الفاسي على هذا النحو وهو الشارع الذي كان يضرب به المثل تنظيما ونظافة ”

وحمل الأخير مسؤولية هذه الفوضى للسلطة المحلية قائلا بلغتنا المفهومة ” رآه المقاطعة كتبعد على شارع علال الفاسي بأمتار قليلة والأكيد ان كلشي كيشوف كيفاش ان بعضهم ثبت نفسه عرضا حتى اصبحت الرؤيا غائبة ”

وتساءل ذات المتحدث مع هبة بريس ” علاش مايدخلوش ” سوق المتيريف ” المحادي للمطاقعة الرابعة و الذي تتوفر فيه سبل الراحة للباعة نفسهم وبالتالي خلق جو نظامي تنافسي يرقى للمطلوب …

واذا كان لزاما علينا الحديث اكثر من مناسبة في هذا الباب سنذكر في كل مرة بالإحتلال الغير المشروع للملك العام من طرف مقاهي الفردوس …. ولا للكيل بمكيالين” في تطبيق القانون

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7