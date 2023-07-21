أهلي جدة يعطي مهلة أخيرة لساديو ماني

هبة بريس - وكالات

ذكرت تقارير صحافية اليوم الجمعة، أن نادي أهلي جدة السعودي أعطى مهلة لمدة 48 ساعة لساديو ماني الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي، والمهاجم الحالي لنادي بايرن ميونخ الألماني للرد على العرض الأخير المقدَّم له من أجل الانتقال إلى النادي.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “الرياضية” السعودية عن مصادر خاصة، قولها إن الأهلي منح ماني يومين كحد أقصى لتحديد مصيره مع الفريق خاصة مع تبقي عامين له في عقده مع بايرن ميونخ الذي انضم إليه العام الماضي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الأهلي تلقى موافقة الفرنسي سانت ماكسيمان، لاعب نيوكاسل يونايتد على الانتقال إليه، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين بشأن الأمور المالية والراتب السنوي ومدة العقد.

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