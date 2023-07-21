اشتوكة: لدغة أفعى ترسل سيدة الى المستشفى الجهوي

2023-07-21 / 16:11
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعرضت سيدة في الاربعينيات من عمرها، الى لدغة أفعى سامة ، يوم أمس الخميس ، بدوار تزيرت بمنطقة “إذاوكنظيف”، بإقليم اشتوكة أيت باها، مما عجل بنقلها الى المستشفى الإقليمي وبعدها الى المستشفى الجهوي بأكادير.

وكانت السيدة المصابة باللدغة ، تقوم بأعمالها المنزلية قرب مقر سكناها، قبل أن تهاحمها أفعى سامة وتصيبها على مستوى اليد ، مما جعلها تصرخ وتطلب المساعدة من جيرانها ونقلها للمستشفى.

ومن المعلوم أن المناطق الجبلية بجهة سوس ماسة، تشهد تواجداً واسعاً للزواحف والحشرات السامة خلال فصل الصيف، مثل الأفاعي والعقارب، مما يهدد حياة سكان هذه المناطق.

مقابل هذا لا زال غياب او نقص الأمصال المضادة للسموم في المراكز الصحية بأقاليم الجهة، يطرح إشكالا كل عام، دون أن تجد الجهات المختصة حلولا لهذا الوضع الخطير الذي يخلف ضحايا بشكل سنوي .

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