الدوزي يحسم الجدل حول حفله بمهرجان قرطاج

2023-07-21 / 15:32
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

عمد الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي على التعليق على الأخبار و الفيديوهات المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي على خلفية حفله الأخير بمهرجان قرطاج بتونس.

واختار الدوزي نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، يبرز مدى تفاعل الجمهور التونسي معه خلال الحفل وكذا العدد الكبير الحاضر، عكس ماتم الترويج له.

وأرفق الفنان المغربي الفيديو بالتعليق التالي: “كان لي الشرف أن أغني أغنية تونسية لفنان عزيز، على قلبي وهو الفنان القدير عبد الوهاب الحناشي والتي لاقت تجاوبا كبيرا مع الجمهور الحبيب، نحبكم برشا برشا”.

وجدير بالذكر أن منصات التواصل الإجتماعي، غصت في وقت سابق بمقاطع فيديوهات توثق انسحاب العديد من الأشخاص من سهرة الدوزي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إكرام العبدية تلهب الحضور بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بالمضيق وهذا جديدها الفني

إكرام العبدية تلهب الحضور بمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بالمضيق…

2023-07-21 / 13:43
Photo of رامي جمال يدافع عن سعد لمجرد:”متربي جدا وقضيته لم يحسم فيها بعد”

رامي جمال يدافع عن سعد لمجرد:”متربي جدا وقضيته لم…

2023-07-21 / 11:37
Photo of مجموعة تكدة تفتتح اسبوعها الثقافي بمعرض الصور يؤرخ لمسار50 سنة من العطاء الفني و الثقافي

مجموعة تكدة تفتتح اسبوعها الثقافي بمعرض الصور يؤرخ لمسار50…

2023-07-20 / 23:12
Photo of أمال صقر تهدد مروجي الإشاعات عنها بالسجن و الفضح

أمال صقر تهدد مروجي الإشاعات عنها بالسجن و الفضح

2023-07-20 / 16:27
Photo of مصدر يكشف حقيقة توقف تصوير “gladiator2” بورزازات

مصدر يكشف حقيقة توقف تصوير “gladiator2” بورزازات

2023-07-20 / 14:05
Photo of المهرجان الدولي “نجوم ڭناوة” يعود في دورته الـ11

المهرجان الدولي “نجوم ڭناوة” يعود في دورته الـ11

2023-07-20 / 13:08
Photo of عبد القادر السيكتور” يتهم “جاد المالح” بالسرقة

عبد القادر السيكتور” يتهم “جاد المالح” بالسرقة

2023-07-19 / 19:04
Photo of اعتقال جيجي حديد بسبب حفنة من “الماريجوانا” وتغريمها ب 1200 دولار

اعتقال جيجي حديد بسبب حفنة من “الماريجوانا” وتغريمها ب…

2023-07-19 / 16:16
Photo of المغرب المملكة الخضراء” فيلم وثائقي جديد للطاقة الخضراء على القناة الثانية

المغرب المملكة الخضراء” فيلم وثائقي جديد للطاقة الخضراء على…

2023-07-19 / 15:07
Photo of طلاق أميمة باعزية حديث منصات التواصل الاجتماعي

طلاق أميمة باعزية حديث منصات التواصل الاجتماعي

2023-07-19 / 14:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق