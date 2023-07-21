الدوزي يحسم الجدل حول حفله بمهرجان قرطاج

نجلاء مزيان: هبة بريس

عمد الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي على التعليق على الأخبار و الفيديوهات المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي على خلفية حفله الأخير بمهرجان قرطاج بتونس.

واختار الدوزي نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، يبرز مدى تفاعل الجمهور التونسي معه خلال الحفل وكذا العدد الكبير الحاضر، عكس ماتم الترويج له.

وأرفق الفنان المغربي الفيديو بالتعليق التالي: “كان لي الشرف أن أغني أغنية تونسية لفنان عزيز، على قلبي وهو الفنان القدير عبد الوهاب الحناشي والتي لاقت تجاوبا كبيرا مع الجمهور الحبيب، نحبكم برشا برشا”.

وجدير بالذكر أن منصات التواصل الإجتماعي، غصت في وقت سابق بمقاطع فيديوهات توثق انسحاب العديد من الأشخاص من سهرة الدوزي.

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