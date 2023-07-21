تركيا.. هزة أرضية بقوة 4 درجات في كهرمان مرعش
هبة بريس - وكالات
أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، أن هزة أرضية بقوة 4 درجات ضربت مدينة كهرمان مرعش على عمق 5.5 كم تحت الأرض.
وقال الهيئة في تغريدة على “تويتر” إن الهزة بقوة 4 درجات ضربت اليوم الخميس، عند الساعة 14:23 بالتوقيت المحلي، مدينة البستان في ولاية كهرمان مرعش، على عمق 5.55 كيلو متر تحت الأرض.
يذكر أن زلزالان ضربا جنوب تركيا، وقع الأول في الساعة 4:17 صباحا بالتوقيت المحلي يوم 6 فبراير 2023، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب. امتد أثره إلى سوريا. ويعد هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.
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11 تعليقات
لطفك يا رب العالمين..
اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه يارب العالمين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم الطف بهم ..
اللهم نستودعك أهل تركيا وفلسطين إنهم مسلمين..
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها..
اللهم أخرجهم من محنتهم..
صبرا جميلا والله المستعان ..
ما سبب هاته الزلازل المتكررة في تركيا والنواحي..
السلامة والعافية لهم ..
يا رب كن في عونهم..
زيارة تبون لا تمر بدون كوارت