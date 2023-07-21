تركيا.. هزة أرضية بقوة 4 درجات في كهرمان مرعش

2023-07-21 / 14:51
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هبة بريس - وكالات

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، أن هزة أرضية بقوة 4 درجات ضربت مدينة كهرمان مرعش على عمق 5.5 كم تحت الأرض.

وقال الهيئة في تغريدة على “تويتر” إن الهزة بقوة 4 درجات ضربت اليوم الخميس، عند الساعة 14:23 بالتوقيت المحلي، مدينة البستان في ولاية كهرمان مرعش، على عمق 5.55 كيلو متر تحت الأرض.

يذكر أن زلزالان ضربا جنوب تركيا، وقع الأول في الساعة 4:17 صباحا بالتوقيت المحلي يوم 6 فبراير 2023، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب. امتد أثره إلى سوريا. ويعد هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.

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