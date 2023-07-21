بتهمة الاحتيال.. الشيف التركي بوراك يقاضي والده

هبة بريس - وكالات

أعلن الشيف التركي بوراك أوزدمير رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال، وجاء ذلك بعد بيع الوالد حقوق استغلال اسم نجله لرجل أعمال أجنبي دون علمه

وعبر مقاطع فيديو تداولها ملايين من المتابعين، قال الشيف الشهير إن أباه باع حقوق استغلال اسمه لرجل الأعمال الذي فتح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.

وحذر الشيف التركي من استغلال اسمه، وقال “لا تثق بمن سرق اسمي وصورتي”.

كما أكد أنه سيواصل مسيرته في عالم الطهي بمفرده، وقال إنه لا يمتلك أي مطعم يحمل اسمه الآن باستثناء مطعم وحيد في مركز تجاري بإسطنبول.

هذا وستعقد في سبتمبر المقبل أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعها بوراك ضد والده.

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