الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين يشيد بالريادة الدولية للملك
هبة بريس
أشاد الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين، رالف غونسالفيس، بريادة الملك محمد السادس في إفريقيا وعلى الصعيد الدولي، لفائدة الدبلوماسية الإقليمية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون جنوب-جنوب.
وجاء في بيان مشترك، صدر عقب المباحثات التي أجراها، الجمعة بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، أن الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين سلط الضوء، أيضا، على أدوار الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، في تعزيز قيم السلم والتعايش والاحترام المتبادل بين كافة الأفراد، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية.
من جهة أخرى، أعرب غونسالفيس عن امتنانه لحكومة المغرب لما عبرت عنه من مشاعر الصداقة والتقدير خلال زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة (20-21 يوليوز).
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
4 تعليقات
عاش ملكنا الحبيب ونصره الله وايده وحفضه الله لنا ولي وطننا
اللهم يارب العالمين سترك ورعايتك لي ملكنا الحبيب ابعد عنه شر خلقك وحسدهم وبغدهم كما بعدت السماء عن الارض
كل من يعاشر ملكنا الحبيب نصره الله وشعبه مايجد لدينا الا الخير والمعاملة الطيبة في كل المجالات حفض الله هدا الوطن ملكنا وشعبا
شهادات من جميع الدول عربية او اوروبية في كل المجالات ماهي الا مفخرة لنا ولي وطننا وملكنا الحبيب نصره الله وهدا يدل على المجهودات الملكية الجبارة