الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين يشيد بالريادة الدولية للملك

هبة بريس

أشاد الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين، رالف غونسالفيس، بريادة الملك محمد السادس في إفريقيا وعلى الصعيد الدولي، لفائدة الدبلوماسية الإقليمية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون جنوب-جنوب.

وجاء في بيان مشترك، صدر عقب المباحثات التي أجراها، الجمعة بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، أن الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين سلط الضوء، أيضا، على أدوار الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، في تعزيز قيم السلم والتعايش والاحترام المتبادل بين كافة الأفراد، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية.

من جهة أخرى، أعرب غونسالفيس عن امتنانه لحكومة المغرب لما عبرت عنه من مشاعر الصداقة والتقدير خلال زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة (20-21 يوليوز).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0