حطموا الباب ثم قيدوه وصديقته.. سرقة منزل نجم باريس سان جيرمان

هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “ذا صن” إن عصابة اقتحمت منزل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، حيث تم تقييده ونهبه.

وبحسب الصحيفة، فإن اللصوص سرقوا أشياء بقيمة نحو 430 ألف جنيه إسترليني خلال الواقعة التي حدثت، ليلة الخميس.

وكشفت أن اللصوص حطموا باب منزل دوناروما في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية قبل مهاجمته.

ثم قيد اللصوص الحارس وصديقته قبل سرقة ساعات ومجوهرات وسلع فاخرة يعتقد أنها تساوي حوالي 500 ألف يورو (430 ألف جنيه إسترليني).

وتمكّن دوناروما وصديقته من الفرار إلى فندق قريب، حيث اتصل الموظفون بالشرطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لفحصهما.

ونقلت الصحيفة، أن دوناروما البالغ من العمر 24 عامًا أصيب بجروح طفيفة.

وتحقق الشرطة في الحادث وتبحث عن اللصوص الفارين.

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