أكادير : عائلة سيدة “مسنة ” تقاضي مصحة خاصة بسبب الاهمال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يستعد مواطن الى تقديم شكاية لدى النيابة العامة بأكادير ، على خلفية، إصابة ” جدته ” وهي عجوز، كشف في شكايته انها تعرضت ل ” كسر ” بيدها داخل المصحة التي عملت إدارتها على إخفاء الوضع عن عائلتها.



وكانت المرأة ” المسنة” ، قد دخلت المصحة التي تتواجد وسط المدينة ، بعد أيام من أجل مواكبة وضعها الصحي على مستوى القلب، وغادرت المصحة بعد تسوية جميع المستحقات المادية معها، إلا أن العائلة فوجئت بأن هذه السيدة تشكو من أوجاع وآلام حادة بعد إخراجها مباشرة من المصحة الخاصة إلى منزل عائلتها .



هذا، وبعد عدم تحسن الحالة الصحية للسيدة المسنة، قام أفراد عائلتها بنقلها إلى مصحة أخرى، والتي سلمتهم تقريرا بأن السيدة المسنة فعلا تعرضت للكسر في يدها اليسرى، وهو ما دفعهم إلى التوجه إلى المصحة التي كانت فيها الجدة من قبل، لشرح حيثيات ما تعرضت له السيدة من طرف مجهول”ة”، يعمل بالمصحة المذكورة، وكذا الإهمال الطبي وتستر الكسر بواسطة ضمادات الجروح الأولية، رغم أنه من الضروري الحصول على العلاج الصحيح للكسر في الوقت المناسب خصوصا عند كبار السن نظرا لهشاشة عظامهم، كما يوصي الأطباء في أغلب الحالات بالعلاج السريع، و في أقرب وقت ممكن من أجل تقليل فرص حدوث المضاعفات لدى المريض.



وحسب محضر المعاينة عدد 2023/477 ،الذي قام به مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية باكادير، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فقد صرحت الدكتورة ” س ” لهذا الأخير وبصفتها الطبيبة المسؤولة عن علاج المسنة، بأن الأخيرة فعلا يدها مكسورة، لكن لم تلاحظ هذا الكسر أثناء تقديمها العلاج للسيدة والتي كانت متكأة على يدها بهذا الوضع ، لكن طبيب الترويض أخبرها بان السيد فاظمة تعاني من ألم في يدها اليسرى، ليعقب عليها أحد أفراد أسرتها بأن جدته تعرضت للكسر في المصحة وان احدى المريضات في نفس الغرفة التي كانت توجد بها جدته أخبرته أن المسنة سقطت بعد نقلها إلى المرحاض.



وتطالب عائلة الضحية التي تعرضت للكسر من مسؤولي وزارة الصحة بالمدينة ، بفتح بحث في الحادث، كون السيدة فاظمة تعرضت للكسر مباشرة بعد نقلها للمرحاض، من طرف الأطقم العاملة بالمصحة، وقاموا بإخفاء الحادث الذي تطور إلى آلام حادة بعد مغادرة المسنة المصحة مباشرة.

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