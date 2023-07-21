الأزهر يدعو كل أحرار العالم لمقاطعة منتجات السويد

2023-07-21 / 12:16
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هبة بريس - وكالات

استنكر الأزهر الشريف في مصر، اليوم الجمعة، بشدة، مواصلة المساس بالمصحف في السويد، واصفا ذلك بأنه “وصمة عار” على جبين السويد.

وقال الأزهر في بيان له، إن “السويد أثبت بممارساته أنه أقرب المجتمعات إلى العنصرية وأبعدها عن احترام الأديان والشعوب”، داعياً “كل أحرار العالم لاستمرار مقاطعة المنتجات السويدية نصرة للقرآن كتاب الله”.

وأضاف البيان: “يعرب الأزهر عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تمارسه السلطات السويدية من استفزازات متكررة في حق مقدساتنا الإسلامية تحت شعار حرية التعبير الزائف”.

وشدد الأزهر على أن “ما تقوم به السلطات السويدية من مواصلة منح موافقات لحرق كتاب الله ليعكس سياسات فوضوية وتطرفا ودعما للإرهاب ومعاداة للمسلمين”.

وشدد أيضاً على أن “السماح لهؤلاء الإرهابيين المجرمين بحرق المصحف يمثِّل جريمةً بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات، التي أثبتت بممارساتها أنها أقرب الشعوب إلى العنصرية والفوضى وازدواجية المعايير وأبعدها عن الحرية الحقيقية واحترام الأديان والشعوب”.

وأكد الأزهر أن “أي تخاذل في اتخاذ مواقف صارمة تجاه ما تنتجه السويد لهو دعمٌ لهذه الجرائم، وتشجيع لهؤلاء المجرمين”.

وفي ختام بيانه، دعا الأزهر “الدول الإسلامية والعربية كافة إلى استمرار اتخاذ مواقف موحدة وجادَّة تجاه سياسات السويد الهمجية والمعادية للإسلام والمسلمين التي لا تحترم مقدسات الأديان ولا تفهم إلا لغة المال والمصالح المادية”.

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‫13 تعليقات

  2. سؤال لماذا هذه الدول التي تسمي نفسها إسلامية لا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد الصغير الشاذ هل غلبهم ؟!!!!

  5. التجرأ على حرق المصحف الشريف في السويد يعد جريمة ضد الإنسانية والمسلمين..

  7. الله سبحانه وتعالى وملائكته ورسله والمؤمنين شهدوا ماذا فعل اللقيط بحرقه للمصحف الشريف وأن عذابه سيشهد كل مخلوقات الأرض..

  9. على جميع الدول مقاطعة منتجات السويد لما سمحت له من إلحاق الضرر والأذى للقرآن الكريم..

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