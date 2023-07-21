رامي جمال يدافع عن سعد لمجرد:”متربي جدا وقضيته لم يحسم فيها بعد”

نجلاء مزيان: هبة بريس

صرح الفنان المصري رامي جمال أن النجمة اللبنانية إليسا، والشاعر المصري أمير طعيمة، أخفيا عنه مشاركة النجم المغربي سعد لمجرد في أداء أغنية “من أول دقيقة”.

وقال رامي جمال خلال استضافته في برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس: “فعلا إليسا وأمير طعيمة خبوا عني، ممكن كانوا بيعملوا اتفاق مع سعد، أو عايزين يعملوا مفاجأة، لكن كانوا مضطرين يقولوا علشان أعرف ألحن الأغنية”.

وتعليقا على سؤال المذيعة حول ما إذا كان إخفاء مشاركة لمجرد عنه بسبب رفضه العمل معه، قال رامي جمال: “سعد لحد النهاردة قضيته لم يصدر حكم نهائي فيها، وشفت نفس القضية بتحصل مع لاعيبة كورة كتير، ونيمار تحديدا ربنا نجاه لإنه كان حاطط تليفون صور الواقعة”.

وواصل قائلا: “إحنا مش عارفين سعد حصل له إيه، ومش وظيفتي كرامي أربي سعد أو غيره، أنا تعاملي مع فنان ناجح صوته حلو، وأول مطرب يعدي مليار مشاهدة في الوطن العربي في أغنية، حياته الشخصية تخصه هو”.

واختتم قائلا: “من معاملتي مع سعد، الولد متربي جدا، ممكن له غلطات، إحنا مش أنبياء”.

و في سياق منفصل، طرح الفنان رامي جمال مؤخرا أغنية تتر مسلسل “بنون”، وتحمل عنوان “وسط الوشوش”.

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