في الصورة انطونيو غوتيريس

غوتيريس يرفض الانتهاكات المتكررة التي تطال القرآن الكريم

2023-07-21 / 10:42
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هبة بريس - وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تضامنه مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، رافضا الانتهاكات المتكررة التي تطال القرآن الكريم، لاسيما في السويد.

وجاء في بيان لمتحدث غوتيريش، ستيفان دوجاريك، صدر الخميس، أن الأمين العام “يدين ممارسات التعصب والعنف وكراهية الإسلام، التي تفاقم التوترات وتساهم في التمييز والتطرف”.

كما نقل البيان دعم غوتيريش الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان المقترح بشأن “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف”.

وتأتي تصريحات غوتيريش في أعقاب منح السويد مجددا، الخميس، إذنا للمواطن العراقي المقيم لديها سلوان موميكا بتنظيم تظاهرة صغيرة أمام مبنى سفارة بغداد لدى ستوكهولم، مزق خلالها نسخة من القرآن والعلم العراقي.

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