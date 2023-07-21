LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 05: Kylian Mbappé of Paris Saint-Germain in action during the UEFA Champions League group H match between SL Benfica and Paris Saint-Germain at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on October 5, 2022 in Lisbon, Portugal. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

ريال مدريد : “مبابي سيضحك العالم علينا”

2023-07-21 / 10:29
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هبة بريس - وكالات

بدأ القلق يتسرب إلى إدارة ريال مدريد بعد الأخبار التي ظهرت يوم الخميس، حول عزم باريس سان جيرمان تقديم عرض فلكي للاعبه كيليان مبابي لضمان بقائه في السنوات العشر المقبلة، إذ يخشى فلورنتينو بيريز من تكرار مشهد العام الماضي وبالتالي سيبدو ريال مدريد “غبياً” ومثيراً للضحك أمام العالم في حال تكرر المشهد العام المقبل.

ورفض مبابي تفعيل العام الاختياري في عقده مع باريس سان جيرمان إذ ينوي الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم المقبل، بينما اشترطت عليه إدارة ناصر الخليفي التجديد هذا الصيف أو الانتقال، بينما يرغب اللاعب بالانتقال مجاناً الصيف المقبل بالإضافة إلى الحصول على مكافأة الولاء البالغة 40 مليون يورو.

وبحسب موقع “فوتبول إسبانيا” فإن هناك تفاؤلا في ريال مدريد بالحصول على مبابي لكن في فترة الانتقالات الحالية حتى وإن استلزم الأمر دفع الكثير من الأموال وذلك لتفادي تكرار ما حدث العالم الماضي.

وأتبع الموقع: ريال مدريد لا يضمن أن ينتقل كيليان مبابي إلى الفريق الصيف المقبل بشكل مجاني، إذ من الممكن أن يقنعه باريس سان جيرمان بالبقاء، وهنا سيكون شكل النادي الإسباني العريق مضحكاً أمام العالم وبالنسبة للبعض “غبي”.

ولم يحضر ريال مدريد بديلاً حقيقاً للفرنسي كريم بنزيمة المنتقل الشهر الماضي إلى اتحاد جدة، وبالتالي فإنه يضع كامل قوته في صفقة مبابي.

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‫8 تعليقات

  8. في الحقيقة يجب أن يتوقف الامر إلى هذا الحد كفى من هذه المزايدات و كأننا في قاعة للمزاد العلني لبيع التحف النادرة التي سوف تعرض في المتاحف العالمية ، الرياضة ،صحيح أن قنوات البث أصبحت تغريها بالملايين من الدولارات غير أن الرياضة يجب أن تحتفظ بِقيمها الرياضية التي تعطيها كامل جمالها

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