التقدم والاشتراكية: القرار الاسرائيلي “إنجاز مهم لديبلوماسية بلادنا”
أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على الموقف الذي عبَّر عنه الأمين العام للحزب بخصوص اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، أن هذه الخطوة إنجازا مُــــهِما لديبلوماسية بلادنا، تحت القيادة المقدامة والحازمة لجلالة الملك، بما من شأنه أن يعزز موقف بلادنا داخل المنتظم الدولي.
وأكد المكتبُ السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماعه، على أن هذا الاعتراف يأتي في سياق المواقف المسانِـــدة للمغرب، التي اعتمدتها عددٌ من الدول، دعماً لحلٍّ سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وذلك على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية.
كنا أعرب عن تَطَلُّعِه إلى أنْ يُساعد هذا المستجَدُّ الهام بلادَنا على مواصلة جهودها من أجل إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أجل جعل إسرائيل تنخرط فعلاً في الجهود الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، من خلال إقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على أراضيه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الحرة والمستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.
11 تعليقات
ههههههه. كعادته، تاااا كتسالي الحفلة ب 3 ايام اولا 4 ايام عاد كيفيق. كيكون متمن
عاش الملك وعاشت المملكة المغربية من طنجة الى الكويرة .الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه وشعارنا الخالد الله الوطن الملك..
اعتراف سيدخل التاريخ ..
اللهم اجمع العلاقة الثنائية بين البلدين في الخير ..
نتمنى أن تكون هذه العلاقة مبنية على التفاهم والأخلاق الحميدة والود..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والديبلوماسية المغربية الحكيمة..
اللهم احفظ هذه العلاقة الأخوية الصادقة بين البلدين الشقيقين..
المغرب واسرائيل أخوة..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة..
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وانتهى الموضوع..
الصحراء مغربية..