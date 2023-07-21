التقدم والاشتراكية: القرار الاسرائيلي “إنجاز مهم لديبلوماسية بلادنا”

هبة بريس - الرباط

أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على الموقف الذي عبَّر عنه الأمين العام للحزب بخصوص اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.

واعتبر المكتب السياسي للحزب، أن هذه الخطوة إنجازا مُــــهِما لديبلوماسية بلادنا، تحت القيادة المقدامة والحازمة لجلالة الملك، بما من شأنه أن يعزز موقف بلادنا داخل المنتظم الدولي.

وأكد المكتبُ السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماعه، على أن هذا الاعتراف يأتي في سياق المواقف المسانِـــدة للمغرب، التي اعتمدتها عددٌ من الدول، دعماً لحلٍّ سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وذلك على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية.

كنا أعرب عن تَطَلُّعِه إلى أنْ يُساعد هذا المستجَدُّ الهام بلادَنا على مواصلة جهودها من أجل إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أجل جعل إسرائيل تنخرط فعلاً في الجهود الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، من خلال إقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على أراضيه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الحرة والمستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.

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