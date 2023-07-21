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طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-21 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من السهول الممتدة غرب الأطلس ووسط البلاد والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

من المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة وكثيفة نسبيا فوق شمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن ظهور كتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى.

ويتوقع تمركز سحب أخرى غير مستقرة ومصحوبة ببعض القطرات المطرية ورعد محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد وبالسواحل الوسطى. كما ستشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تناثر بعض الحبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و30 درجة بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 18 و24 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا طفيفا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطانطان وبالجنوب.

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