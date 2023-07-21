م..صرع مختل عقلي في حادتة سير بين فاس و صفرو

2023-07-21 / 00:00
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هبة بريس _ فاس

شهدت الطريق الرابطة بين فاس وصفرو، ظهر اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري، حادثة سير وصفت بالمروعة، بعدما صدمت شاحنة من الحجم الكبيرة مختل عقلي حسب مصدر هبة بريس.

منظر الحادث هز نفوس المتواجدين بالقرب من مكان وقوعها، حيث تم دهس رأس المختل عقلي، في مشهد مروع وصادم بعدما توجه المختل عقلي برمي نفسه صوب الشاحنة أردته قتيلا على الفور حسب ذات المصدر .

هذا وفور علمهم بالواقعة، حل بعين المكان عناصر الدرك الملكي، الوقاية المدنية ومصالح السلطة المحلية، حيث تمت معاينة الحادثة ونقل جثة الهالك صوب مستوع الأموات بالغساني، فيما تم اعتقال سائق الشاحنة وفتح بحث قضائي لتحديد المسؤوليات في هذا الحادث الأليم.

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