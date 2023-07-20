اعلام بغواتيمالا وأمريكا الوسطى مهتم بقضية الصحراء المغربية

هبة بريس

ستبث قنوات تلفزيونية بغواتيمالا وأمريكا الوسطى، ابتداء من يوم السبت المقبل، سلسلة من الروبورتاجات حول المشاريع التنموية في الصحراء المغربية والخصائص الثقافية لهذه المنطقة.

وبمناسبة إطلاق هذه السلسلة من الروبورتاجات، التي تحمل عنوان “طريق الصحراء”، نظمت سفارة المغرب بغواتيمالا، مؤخرا، حفل استقبال، أعلنت خلاله أن الحلقة الأولى ستبث يوم السبت 22 يوليوز عبر قناتي “Guatevision” بغواتيمالا و “Direct TV” التي تغطي دول أمريكا الوسطى والولايات المتحدة.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه التقارير أعدت من قبل فريق مكون من 6 مراسلين من غواتيمالا بقيادة الصحافية المعروفة فيدا أمور باز.

وبهذه المناسبة، تم عرض مقتطف من الروبورتاج الأول، ويتناول المعالم السياحية والخصائص الثقافية والفنية للصحراء المغربية.

كما تناول هذا المقتطف المشاريع الكبرى المنجزة أو تلك التي توجد قيد التنفيذ في المناطق الجنوبية من المملكة.

وقد جرى حفل إطلاق هذه السلسلة بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية بغواتيمالا، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بهذا البلد، وأكاديميين وشخصيات من عالم الأعمال، والصحافة المكتوبة والسمعية – البصرية بغواتيمالا

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