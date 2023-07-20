بعد ميسي وبوسكيتس.. إنتر ميامي يضم “الكتالوني الثالث

هبة بريس _ رياضة

على خطى زميليه السابقين في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، التحق الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا بإنتر ميامي الأميركي، وفق ما أعلن النادي، الخميس.

وقال النادي عبر حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي إنه تعاقد مع المدافع الدولي السابق “حتى نهاية موسم 2024” مع خيار التمديد حتى 2025.

ويأتي الإعلان بعد يومين من تصريح مالك إنتر خورخي ماس عن انضمام ألبا إلى صفوف فريقه.

وكان ألبا (34 عامًا) من دون أي ناد منذ انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي.

وقال كريس هندرسون، المدير الرياضي لإنتر ميامي “جوردي لاعب بارع وديناميكي وذو خبرة ونحن متحمسون لضمه لمواصلة تعزيز فريقنا”.

وتابع “لقد أثبت لأكثر من عقد من الزمن أنه أحد أفضل المدافعين في كرة القدم بفضل صلابة دفاعه وقدرته على المساهمة في الهجوم”.

وسينضم ألبا الى الفريق “في الايام المقبلة” وفق بيان النادي، أما ميسي وبوسكيتس اللذان خاضا الحصة التدريبية مع إنتر الثلاثاء فمن المتوقع أن يشاركا، ربما غير أساسيَين، في المباراة ضد كروس أسول المكسيكي الجمعة ضمن ضمن منافسات “كأس الدوريين” التي ينظمها الدوريان الاميركي والمكسيكي.

وانضم ألبا إلى برشلونة قادمًا من فالنسيا عام 2012 وأحرز في صفوفه لقب الدوري الإسباني ست مرات، والثلاثية عام 2015، من بين 19 لقبًا خلال تواجده في كاتالونيا.

وقد خسر مركزه الاساسي الموسم الفائت لصالح الشاب أليخاندرو بالدي.

ودوليًا، خاض 93 مباراة مع منتخب إسبانيا وتُوج معه بكأس أوروبا عام 2012.

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