أسبوع الفرس 2023 .. الفارس مروان أمازيغ يتوج بطلا للمغرب

هبة بريس _ رياضة

وج الفارس مروان أمازيغ، اليوم الخميس، بطلا للمغرب في فئة الكبار “هواة” في القفز على الحواجز، ضمن فعاليات الدورة ال38 لأسبوع الفرس، التي يحتضنها المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط إلى غاية يوم غد الأحد، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقطع أمازيغ، الذي كان يمتطي الفرس “كورونا”، مطاف هذه المسابقة التي جرت في جولتين في زمن قدره 56 ثانية و43 جزء من المائة، و 4.13 نقاط ، متبوعا بمصطفى بنهيشار ،رقيب أول، رفقة “رباط” بتوقيت 58 ث و74/ 100، و4.18 نقاط كجزاء، فيما عاد المركز الثالث للفارسة هدى الفيلالي رفقة الفرس “كلفيف دو كورنو” الذي حقق توقيت 52 ث و19/ 100، و5.07 نقاط كجزاء.

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