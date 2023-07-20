إسرائيل تنتقد المبعوث الأوروبي بفلسطين لتحليقه المظلي في غزة

2023-07-20 / 21:19
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هبة بريس _ وكالات

انتقدت إسرائيل، الخميس، مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، بسبب قيامه بالتحليق المظلي قبالة سواحل قطاع غزة تحت شعار “فلسطين حرة”، للفت النظر إلى القضية الفلسطينية.

جاء ذلك على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، وفق ما أورد موقع “JNS” الأمريكي المتخصص بشؤون إسرائيل.

وبحسب الموقع الأمريكي، وصف المتحدث (لم تتم تسميته) قيام بورغسدورف بالطيران المظلي في غزة بأنه “عمل استفزازي آخر لرئيس مكتب المساعدة الفنية في الاتحاد الأوروبي”.

واتهم بورغسدورف بأنه “نسي منذ فترة طويلة أنه يمثل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ولا يزال يعكس الرواية الفلسطينية”.

وانتقد المتحدث الإسرائيلي المسؤول الأوروبي بشدة بالقول إنه “جعل نفسه أداة دعائية في أيدي المنظمات التي تسيطر على غزة”.

وذكر الموقع الأمريكي أن الدبلوماسي الألماني بورغسدورف، الذي يمثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) منذ 4 سنوات، قام بالطيران المظلي قبالة سواحل غزة هذا الأسبوع لرفع مستوى الوعي بـ”فلسطين الحرة”.

وأظهر مقطع مصور نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي عبر حسابها في تويتر، الاثنين، بورغسدورف وهو يحلّق بمظلته قبالة ساحل غزة.

فيما أظهر مقطع آخر بورغسدورف بعد أن أنهى تحليقه وهو يقول: “في غزة يمكن القيام بكل شيء، السباحة، وركوب الخيل، والتحليق المظلي.. بمجرد أن تكون فلسطين حرة، وغزة حرة، بوسع المرء القيام بالشيء نفسه تماما”.

ولم يتبين على الفور من أين حلق بورغسدورف وأين اختتم رحلته

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على غزة منذ فوز حركة حماس بالانتخابات البرلمانية عام 2006، ما حوّل القطاع إلى ما يشبه سجنا كبيرا يعيش فيه أكثر من مليوني شخص في ظروف إنسانية واقتصادية صعبة، وفق الأمم المتحدة.

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