من الخميسات .. إختفاء شاب في ظروف غامضة بسلا

هبة بريس _ سلا

اختفى الشاب (م أ) البالغ من العمر 19 عشر ربيعا من مدينة سلا في ظروف غامضة مند أكثر من عشرة (10)ايام دون ان تجد عائلته التي تقطن بمدينة الخميسات اي أثر له بالرغم من بحثها المستمر عنه منذ يوم اختفائه.

وقال أحد افراد عائلة المختفي أن الشاب سافر من مدينة الخميسات إلى سلا منذ أكثر من عشرة أيام، رفقة صديق له يعمل بأوراش البناء بمدينة سلا، قصد قضاء بضعة أيام معه والاستمتاع بأجواء البحر، بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وكشف ذات المصدر أن الشاب ظل يتواصل مع أفراد أسرته هاتفيا لمدة أربعة أيام ( الجمعة، السبت، والأحد، والاثنين ) إلى أن انقطع الاتصال بينهما بعد زوال يوم الاثنين 10 يوليو.

وبعد استفسار العائلة لصديقه الذي سافر معه من الخميسات عن مصير ابنها أخبرهم هذا الأخير، أن الشاب كان برفقته صباح يوم الاثنين وبعد الواحدة زوالا ذهب إلى البحر بمعية أصدقاء آخرين يشتغلون معه في ورش البناء بسلا ولم يعد بعدها الى البيت.

هذا وتقدمت أسرة الشاب المختفي عن الانظار مند أكثر من عشرة أيام بشكاية في الموضوع لدى الجهات المختصة، و لم يتم العثور عليه لحد الآن، رغم محاولات البحث عليه من طرف رجال الوقاية المدنية، وفرقة للغطاسين جاء أفرادها من مدن القنيطرة والجديدة!

وتناشد أسرة الشاب المختفي الذي اختفى في ظروف غامضة المواطنين والجهات المسؤولة بمساعدتها على كشف مصيره.

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