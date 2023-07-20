من الخميسات .. إختفاء شاب في ظروف غامضة بسلا

2023-07-20 / 20:30
1
هبة بريس _ سلا

اختفى الشاب (م أ) البالغ من العمر 19 عشر ربيعا من مدينة سلا في ظروف غامضة مند أكثر من عشرة (10)ايام دون ان تجد عائلته التي تقطن بمدينة الخميسات اي أثر له بالرغم من بحثها المستمر عنه منذ يوم اختفائه.

وقال أحد افراد عائلة المختفي أن الشاب سافر من مدينة الخميسات إلى سلا منذ أكثر من عشرة أيام، رفقة صديق له يعمل بأوراش البناء بمدينة سلا، قصد قضاء بضعة أيام معه والاستمتاع بأجواء البحر، بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وكشف ذات المصدر أن الشاب ظل يتواصل مع أفراد أسرته هاتفيا لمدة أربعة أيام ( الجمعة، السبت، والأحد، والاثنين ) إلى أن انقطع الاتصال بينهما بعد زوال يوم الاثنين 10 يوليو.

وبعد استفسار العائلة لصديقه الذي سافر معه من الخميسات عن مصير ابنها أخبرهم هذا الأخير، أن الشاب كان برفقته صباح يوم الاثنين وبعد الواحدة زوالا ذهب إلى البحر بمعية أصدقاء آخرين يشتغلون معه في ورش البناء بسلا ولم يعد بعدها الى البيت.

هذا وتقدمت أسرة الشاب المختفي عن الانظار مند أكثر من عشرة أيام بشكاية في الموضوع لدى الجهات المختصة، و لم يتم العثور عليه لحد الآن، رغم محاولات البحث عليه من طرف رجال الوقاية المدنية، وفرقة للغطاسين جاء أفرادها من مدن القنيطرة والجديدة!

وتناشد أسرة الشاب المختفي الذي اختفى في ظروف غامضة المواطنين والجهات المسؤولة بمساعدتها على كشف مصيره.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اعلام بغواتيمالا وأمريكا الوسطى مهتم بقضية الصحراء المغربية

اعلام بغواتيمالا وأمريكا الوسطى مهتم بقضية الصحراء المغربية

2023-07-20 / 23:26
Photo of سلا : سابقة خطيرة … مدير EST يحتجز صحفيي التلفزة المغربية

سلا : سابقة خطيرة … مدير EST يحتجز صحفيي…

2023-07-20 / 22:29
Photo of إسرائيل تنتقد المبعوث الأوروبي بفلسطين لتحليقه المظلي في غزة

إسرائيل تنتقد المبعوث الأوروبي بفلسطين لتحليقه المظلي في غزة

2023-07-20 / 21:19
Photo of “سيدي سليمان” .. الإعلان عن نهاية السكن الصفيحي بسيدي يحيى الغرب

“سيدي سليمان” .. الإعلان عن نهاية السكن الصفيحي بسيدي…

2023-07-20 / 20:06
Photo of “بريطانيون” يستكشفون فرص الاستثمار بالداخلة

“بريطانيون” يستكشفون فرص الاستثمار بالداخلة

2023-07-20 / 18:41
Photo of إطلاق الماستر بالتناوب في مجال “التوزيع الحديث” بشراكة مؤسسات خاصة

إطلاق الماستر بالتناوب في مجال “التوزيع الحديث” بشراكة مؤسسات…

2023-07-20 / 17:53
Photo of “حاملو الحقائب” بمطار محمد الخامس يثيرون استياء المغاربة و الأجانب

“حاملو الحقائب” بمطار محمد الخامس يثيرون استياء المغاربة و…

2023-07-20 / 17:43
Photo of إدارية مراكش تعزل الرئيس السابق لجماعة الويدان و مطالب بعزل الرئيس الحالي

إدارية مراكش تعزل الرئيس السابق لجماعة الويدان و مطالب…

2023-07-20 / 17:29
Photo of المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بحقوق المؤلف ومستحقات النسخ التصويري

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بحقوق المؤلف ومستحقات النسخ…

2023-07-20 / 17:28
Photo of وجدة .. المركز الجهوي للإستثمار يعقد مجلسه الإداري ويصادق على حسابه المالي ل 2022

وجدة .. المركز الجهوي للإستثمار يعقد مجلسه الإداري ويصادق…

2023-07-20 / 17:02

تعليق واحد

  1. اختفى الشاب (م أ) البالغ من العمر 19 عشر ربيعا من مدينة سلا في ظروف غامضة الله يرحم الوالدين للقاه يعلم بيه .اأكد اسمه م أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق