“سيدي سليمان” .. الإعلان عن نهاية السكن الصفيحي بسيدي يحيى الغرب

هبة بريس _ سيدي سليمان

في إطار اتفاقية سيدي يحيى الغرب بدون صفيح لفائدة قاطني أزيد من 5306 براكة، قامت عمالة إقليم سيدي سليمان تحت اشراف السلطات المحلية و الأمنية بهدم المنازل الصفيحية، حيث توصلت الدفعة الأولى من المستفيدين من دور الصفيح رسميا برخص البناء من قسم الجبائيات بجماعة سيدي يحيى الغرب ، باعتبارها مرحلة تحفيز لكل للعائلات على الالتحاق بالبقع الأرضية المجهزة بتجزئة الوحدة 04 الاشطر 02_03 ، و شملت العملبة كدالك هدم البراربك لباقي المسجلين الدين كانوا ينتظرون إشارة السلطات المحلية مباشرة بعد عيد الفطر

و جائت العملية بعد عدة اجتماعات تحضيرية والتي تتعلق بإنهاء معاناة سكان دور الصفيح على مستوى دوار السكة , الفيضية ، والجماعة السلالية الرحاونة ، من خلال إعادة اسكانهم بشكل تدريجي و العمل على التتبع و المواكبة لما تبقى من اشغال التجزئة السكنية الى حين الاعلان عن نهاية الورش ، رغم المعارضة القوية التي تستغل معاناة المتضررين و تعمل على فرملة الاشغال و مساطر هدا الملف من قبل بعض الأطراف بهدف الركوب عليه سياسيا.

و قد لقي الحدث ( انطلافة الترخيص للبناء ) استحسانا واسعا بين صفوف المتضررين من خلال رفع هدا الضرر الدي عمر طويلا .

عملية الهدم نالت استحسان كل الفعاليات المجتمع المدني, ونوهت بمجهودات العامل وطاقمه الذي سهر على هذه العملية

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