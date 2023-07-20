“سيدي سليمان” .. الإعلان عن نهاية السكن الصفيحي بسيدي يحيى الغرب
هبة بريس _ سيدي سليمان
في إطار اتفاقية سيدي يحيى الغرب بدون صفيح لفائدة قاطني أزيد من 5306 براكة، قامت عمالة إقليم سيدي سليمان تحت اشراف السلطات المحلية و الأمنية بهدم المنازل الصفيحية، حيث توصلت الدفعة الأولى من المستفيدين من دور الصفيح رسميا برخص البناء من قسم الجبائيات بجماعة سيدي يحيى الغرب ، باعتبارها مرحلة تحفيز لكل للعائلات على الالتحاق بالبقع الأرضية المجهزة بتجزئة الوحدة 04 الاشطر 02_03 ، و شملت العملبة كدالك هدم البراربك لباقي المسجلين الدين كانوا ينتظرون إشارة السلطات المحلية مباشرة بعد عيد الفطر
و جائت العملية بعد عدة اجتماعات تحضيرية والتي تتعلق بإنهاء معاناة سكان دور الصفيح على مستوى دوار السكة , الفيضية ، والجماعة السلالية الرحاونة ، من خلال إعادة اسكانهم بشكل تدريجي و العمل على التتبع و المواكبة لما تبقى من اشغال التجزئة السكنية الى حين الاعلان عن نهاية الورش ، رغم المعارضة القوية التي تستغل معاناة المتضررين و تعمل على فرملة الاشغال و مساطر هدا الملف من قبل بعض الأطراف بهدف الركوب عليه سياسيا.
و قد لقي الحدث ( انطلافة الترخيص للبناء ) استحسانا واسعا بين صفوف المتضررين من خلال رفع هدا الضرر الدي عمر طويلا .
عملية الهدم نالت استحسان كل الفعاليات المجتمع المدني, ونوهت بمجهودات العامل وطاقمه الذي سهر على هذه العملية
9 تعليقات
وأخيرا نهاية الصفيح في مدينة سيدي سليمان..
نتمنى أن تكون 2024 نهاية الصفيح في المغرب ..
نتمنى القضاء على دور الصفيح في المغرب بصفة عامة..
الحمد لله بادرة طيبة..
على السلطات المحلية لسيدي سليمان التوزيع العادل للمنازل على السكان الذين يستحقون الاستفاذة..
بعد طول انتظار وأخيرا نهاية الصفيح في مدينة سيدي سليمان..
هنيئا لساكنة سيدي سليمان..
الأمم تتقدم بتقدم العمران والتنمية البشرية وتقدم الاقتصاد..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..