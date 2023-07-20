الخليفي لا يستسلم.. PSG يغري مبابي بمبلغ فلكي

هبة بريس _ رياضة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ملاك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يجهزون عقدا مدى الحياة لمبابي.

وقالت صحيفة “ديفنسا سنترال”: “سان جيرمان سيحاول إقناع مبابي بالتجديد، وملاكه في قطر أعطوا الضوء الأخضر لبنود عقد مدى الحياة”.

وأشارت إلى أن العقد ستكون مدته 10 سنوات أو أكثر، سيتقاضى خلالها كيليان مبابي مليار يورو.

في المقابل، أشار مراسل برنامج “الشيرنجيتو” إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي يتجنب التواصل البصري مع مبابي.

وتابع: “الخليفي يتعامل بكل ود وترحاب مع جميع اللاعبين مع استئناف التدريبات بعكس مبابي، فالعلاقة بينهما متوترة وباردة”.

واصل: “اكتفى رئيس النادي الباريسي بتحية قصيرة وباردة، ولم ينظر حتى إلى كيليان في عينيه”.

من جانبها، علقت صحيفة “ماركا” على مشاركة مبابي في تدريبات الفريق الباريسي، صباح اليوم الخميس.

وقالت: “كيليان دخل الملعب رفقة شقيقه الأصغر إيثان، وبدا منعزلا وهادئا، ويكتفي بنظرات حادة، دون التفاعل بشكل طبيعي مع زملائه”.

كما تكهن برنامج “الشيرنجيتو” بأن كيليان مبابي قد لا يسافر مع بي إس جي في جولته الصيفية باليابان.

وبرر بأن الإدارة الباريسية تنتظر الرد النهائي من النجم الفرنسي بشأن المهلة التي منحها له الخليفي، لتجديد عقده.

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