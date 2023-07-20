أكثر من 46 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية
هبة بريس _ الرباط
حصل أكثر من 46 ألف مغربي على الجنسية الإسبانية في النصف الأول من عام 2023.
وبحسب أرقام وزارة العدل الإسبانية فقد تم تجنيس 46 ألف و 257 مغربيا بما يعادل 37.21٪ من المجموع الحاصلين على الجنسية الإسبانية في هذه الفترة.
ومنحت إسبانيا الجنسية لـ 164،064 ألف شخص، وهو رقم أعلى من الرقم المسجل في نفس الفترة من العام السابق (121،891).
وتسلمت السلطات الإسبانية حوالي 169،829 طلب للحصول على الجنسية في النصف الأول من السنة، قبل منها نسبة 96.61٪، ورفض 3708 طلب.
وتُكتسب الجنسية الإسبانية بعد أكثر من عشر سنوات من الإقامة القانونية والمستمرة، في بعض الحالات تكفي خمس أو سنتين للحصول عليها.
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المجموع 8 آراء
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15 تعليقات
اسبانيا ممكن سهلت
والعكس كم من اسباني اخذ الجنسية المغربية مع التنبيه ان المغرب افضل من اسبانيا
بالنسبة لي جنسية مغربية أفضل مليار مرة من جنسية إسبانيا
ماذا الفائدة من الجنسية الإسبانية
لأننا أقرب دولة أوربيا للمغرب
الحمد لله على دولة اسبانيا الشقيقة..
المغرب واسبانيا تجمعهم علاقات أخوية كبيرة..
اكثر السكان الاجانب في إسبانيا مغاربة..
اسبانيا تمكن المغاربة من تسهيل تأشيرات الإقامة..
اللهم احفظ هذه العلاقة الأخوية من الزوال .
المملكة الإسبانية لديها فرص عمل ووظائف اكثر ..
اللهم يسر للجالية المغربية المقيمة في الخارج .تساهم في انعاش مداخيل الخزينة العامة..
شكرا لإسبانيا على مجهوداتها إتجاه المهاجرين ..
المغرب واسبانيا شريكان تجمعهم علاقات متعددة..
شكرا لإسبانيا الشقيقة ..