طواف فرنسا: أسغرين يحرز المرحلة 18 وفينغيغارد يحافظ على الصدارة

هبة بريس_ رياضة

انتزع الدنماركي كاسبر أسغرين الفوز في المرحلة الثامنة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الخميس، بعد أن قاوم مع مجموعة من الدراجين ركب النخبة في الامتار الاخيرة.

مع عودة الطواف إلى الطرقات المسطحة بعد مراحل في الجبال، عَبَر ثلاثة متسابقين من مجموعة ضمّت أربعة دراجين خط النهاية بأمتار قليلة أمام ركب النخبة، بينما احتفظ الدنماركي الآخر يوناس فينغيغارد بصدارة الترتيب العام بفارق 7:35 دقائق عن أقرب مطارديه، واقترب كثيرا من الاحتفاظ باللقب.

قال أسغرين “لقد تسابقنا في النهاية وكأنها مسابقة للفرق ضد الساعة. لقد أدركنا أنه إذا التزمتا جميعًا نستطيع أن ننجح”.

تابع ابن الـ 28 عاما “لم يكن بإمكاني فعل ذلك من دون الآخرين، حتى مجموعة صغيرة يمكنها خداع النخبة”.

في المقابل، اثنى فينغيغارد على فوز مواطنه، قائلأً “أنا سعيد للغاية لرؤية كاسبر يفوز مرة أخرى. نتحدث كل يوم خلال المرحلة كما يفعل كل الدراجين من الدنمارك…”.

كان المنظمون حريصين على منح الدراجين فرصة للتسابق على أرض مسطحة بعد أربعة مراحل في جبال الألب، حتى أنهم دخلوا نفقًا عبر الجبل بدلاً من التسلق فوقه.

ولا يزال السلوفيني تادي بوغاتشار، بطل الطواف عامي 2020 و2021، في المركز الثاني ولكن تحطمت آماله في البقاء في دائرة المنافسة الاربعاء بعد مرحلة مخيبة حلّ فيها في المركز 22 ليبقى الفارق بالتالي بينه وبين الدنماركي فينغيغارد 7:35 دقائق.

– ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الثامنة عشرة:

1- الدنماركي كاسبر أسغرين 4:06:48 ساعات

2- الهولندي باسكال إينخورن التوقيت ذاته

3- النروجي يوناس أبراهامسين التوقيت ذاته

4- البلجيمي ياسبر فيليبن التوقيت ذاته

5- الدنماركي مادس بيديرسن التوقيت ذاته

– الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 72:04.39 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 7:35 دقائق

3- البريطاني آدم ييتس بفارق 10:45 د

4- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 12:01 د

5- البريطاني سايمون ييتس بفارق 12:19 د

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