كأس العرش .. فرض غرامات مالية على 4 أندية

هبة بريس _ رياضة

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فرض غرامة مالية قيمتها أزيد من 100 ألف درهم على فريق الرجاء الرياضي، بسبب بعض الأحداث التي تسببت فيها جماهيره في مباراة الفريق أمام الوداد الرياضي، برسم دور نصف النهائي، وأيضا في مباراة الفريق أمام النهضة البركانية، في الدور النهائي.

وفيما يلي قائمة العقوبات كما جاءت في بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم:

دور نصف نهائي كأس العرش :

مباراة نادي الرجاء الرياضي ونادي الوداد الرياضي :

تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 25.000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.

تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 50.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره لمقذوفات على أرضية الملعب، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

مباراة اتحاد الفتح الرياضي والنهضة الرياضية البركانية :

تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط؛

تغريم نادي النهضة الرياضية البركانية مبلغ 25.000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مع تسجيل حالة العود، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و77 من قانون الانضباط.

تغريم اتحاد الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهم، لحصوله على 3 إنذارات وطرد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة89 من قانون الانضباط.

توقيف مروان لوداني، لاعب اتحاد الفتح الرياضي للمقابلتين (2) نافذتين، وتغريمه مبلغ 1000 درهم للتصرف غير أخلاقي اتجاه المنافس، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.

نهائي كأس العرش:

مباراة نادي الرجاء الرياضي والنهضة الرياضية البركانية :

تغريم نادي الرجاء الرياضي 50.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 20.000 درهما، لصدور تصرفات لا رياضية من طرف جماهيره، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم لحصوله على 7 إنذارات وطرد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.

تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 5000 درهم لرمي جماهيره لمقذوفات على أرضية الملعب، ذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

توقيف مروان الهدهودي، لاعب نادي الرجاء الرياضي لمقابلة واحدة، بسبب اللعب الخشن، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.

تغريم النهضة الرياضية البركانية مبلغ 2000 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.

تغريم النهضة الرياضية البركانية 25.000 درهم لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مع تسجيل حالة عود، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.