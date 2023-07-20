إدارية مراكش تعزل الرئيس السابق لجماعة الويدان و مطالب بعزل الرئيس الحالي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة ان المحكمة الادارية بمراكش قضت يومه الخميس 20 يوليوز، بعزل الرئيس السابق لجماعة الويدان، “ر.د ” من منصبه بمجلس جهة مراكش آسفي وتجريده من من عضوية مجلس الجماعة.

و ذلك بعدما أحالت السلطات الولائية بجهة مراكش آسفي، الاخير ونائبه الأول “ع.ا” ، على المحكمة الإدارية، لتبث في قرار عزلهما من عضوية الجماعة وتجريد الرئيس السابق من عضوية مجلس الجهة، ومتابعته على خلفية “خروقات تدبيرية وتسييرية”، خلال الولاية السابقة، حيث وضع والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، ملتمسا بعزل الرئيس السابق ونائبه ، من عضويته الحالية بجماعة الويدان، إثر “خروقات” سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في تقريرها على خلفية زيارة للجماعة شهر فبراير 2022. هذا و طالبت فعاليات حقوقية والي مراكش آسفي بتفعيل ذات القرار في حق الرئيس الحالي لجماعة الويدان على خلفية الفضائح التعميرية التي عرفتها الجماعة في الولاية الحالية و التي توجها ببناء فيلا شخصية عشوائية و فيرها من الخروقان التي كانت موضوع شكاية لرئاسة النيابة العامة من طرف منظمة حقوقية.

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