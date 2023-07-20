أمال صقر تهدد مروجي الإشاعات عنها بالسجن و الفضح

2023-07-20 / 16:27
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نجلاء مزيان: هبة بريس

هددت الفنانة المغربية أمل صقر مروجي الإشاعات عنها بالسجن و كذا فضحهم، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وعمدت الفنانة المغربية على نشر تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة جاءت كالتالي:”باقي توصلوني والله حتى ندعي شي واحدين، الحبس ديريكت فأي لحظة نديرها فحتى لي فات، بعدو مني حسن ليكم”.

وأضافت قائلة صقر : “هاد المرة غنجي نشوهكم في خدمتكم وحيكم وناسكم باش اعرفو حقيقتكم، دواساكم عندي كاملة يا أصحاب الشرف المزيف”.

وأثارت الفنانة المغربية جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي خاصة أنها لم تفصح عن هوية الأشخاص الذين تقصدهم بكلامها.

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