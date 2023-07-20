مرة أخرى.. الحكومة تطمئن مغاربة العالم: “لن نسمح بمس حقوقكم”

هبة بريس - الرباط

مرة أخرى، طمأنت الحكومة، الجالية المغربية المقيمة بالخارج بخصوص اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، مخاطبا الجالية “لا تقلقوا الحكومة المغربية لن تسمح بأن يتم مس أي حقوق ديالكم”.

وأضاف بايتاس أن “الاتفاقية وقعت في 2019 أي في ظل الحكومة السابقة، وهناك من يريد إقحام هذه الحكومة، لكن هناك استمرارية المرفق”.. مسترسلا بالقول “حنا الاتفاقية ماشي كنقولو مبقاتش، لكن كنأكدو بأنو مغا،يش يكون أي مس لوضعية وحقوق مغاربة العالم”.

وتابع المسؤول الحكومي قائلا “البرلمان خدا موقف وطلب من الحكومة إعادة النظر في هذه الاتفاقية، والحكومة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية لهذا القرار” وفق قوله

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0