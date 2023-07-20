بايتاس: “الحكومة مطمئنة لعملها داخل البرلمان”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة مطمئنة للعمل الذي تقوم به داخل البرلمان.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن “أهمية هذه الدورة تكمن في أنها عرفت المصادقة على 5 قوانين مهمة جديدة على المستوى الاستراتيجي والمتعلقة بإصلاح قطاع الصحة .”

وعلى مستوى تفاعل الحكومة مع البرلمان، يضيف الوزير، فقد كان كبيرا جدا والأرقام المتوفرة الى حدود الآن تؤكد أن الحكومة تفاعلت ايجابا مع مختلف الطلبات، مشيرا الى أن الحكومة تقيم هذه الحصيلة بايجابية كبيرة جدا.

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