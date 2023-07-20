بعد تصريحاته حول “الدم الملوث “..الفرقة الوطنية تستدعي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان
استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل الاستماع إليه في قضية “الدم الملوث” .
ونشر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الاستدعاء على حسابه الرسمي بموقع فايسبوك، ، وأرفقه بتعليق قال فيه ” بعد 15 يوما من وضع شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الدم الملوث، الفرقة الوطنية تتحرك للاستماع الى إفادة الجمعية بخصوص شكايتها، يجب أن يذهب هذا الملف إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة، لأن صحة المغاربة ليست لعبة”.
وكان عزيز غالي قد صرح في وقت سابق ان كيسا من الدم الملوث أعطي لمواطنة في مستشفى20 غشت بالدار البيضاء، وآخر قدم لسيدة أخرى كانت تعالج بإحدى المصحات الخاصة بنفس المدينة، وذلك في سنة 2019، وان الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد تقدمت بشكاية مفادها أن ثلاثة أكياس دم أخذت من شخص مصاب بداء فقدان المناعة “السيدا”، تم العثور على كيس منها في حين تم نقل كيسين لسيدتين.
12 تعليقات
ويستمر التلفيق.غالي اصلا هو مطلوب حيا او ميتا هههه.والى ما عندو اثبات على شكايته عبر (طمس الحقائق)فسيعاني من تهمة ترويج اخبار زائفة والتزوير وما الى ذالك من التهم المنصبة كفخ لامثاله من النشطين والصحافيين
كل التضامن اللا مشروط مع عزيز غالي ..
صيدلاني معرفش المراحل لي تيدوز منها الدم؟!!!!خاصو ووو اتابع قضائيا.
غريبببب امر هاد لعجب.
دعاة الحقوق ماشي غريب حماقهم
عزيز غالي إنسان نزيه ورجل دولة ..
على السيد عزيز غالي الإدلاء بالحجج ..
نتمنى أن يفرج عنه قريباً..
ان ثبت قول وادعاء السيد عزيز غالي فيجب أن يسجن كل الطاقم الطبي الذي ارتكب هذا الخطأ..
اللهم فرج همه ..
عزيز غالي ربما سيفقد حريته بسبب اقواله..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. امنت ما صحة هذا الإدعاء ..
على الشرطة التحقيق في هذا الإدعاء..
نتمنى من الشرطة الخروج بتقرير مفصل ..