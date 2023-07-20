بعد تصريحاته حول “الدم الملوث “..الفرقة الوطنية تستدعي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان

هبة بريس - البيضاء

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل الاستماع إليه في قضية “الدم الملوث” .

ونشر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الاستدعاء على حسابه الرسمي بموقع فايسبوك، ، وأرفقه بتعليق قال فيه ” بعد 15 يوما من وضع شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الدم الملوث، الفرقة الوطنية تتحرك للاستماع الى إفادة الجمعية بخصوص شكايتها، يجب أن يذهب هذا الملف إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة، لأن صحة المغاربة ليست لعبة”.

وكان عزيز غالي قد صرح في وقت سابق ان كيسا من الدم الملوث أعطي لمواطنة في مستشفى20 غشت بالدار البيضاء، وآخر قدم لسيدة أخرى كانت تعالج بإحدى المصحات الخاصة بنفس المدينة، وذلك في سنة 2019، وان الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد تقدمت بشكاية مفادها أن ثلاثة أكياس دم أخذت من شخص مصاب بداء فقدان المناعة “السيدا”، تم العثور على كيس منها في حين تم نقل كيسين لسيدتين.

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