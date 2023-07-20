بايتاس: “الحكومة تولي أهمية قصوى لموضوع الحج”

2023-07-20 / 15:12
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحج موضوع توليه الحكومة أهمية قصوى بحكم أنه واحد من الشعائر الدينية التي يتمنى المغاربة جميعا والمسلمين قاطبة أن يقوموا بهذا الركن المهم من أركان الإسلام.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن عملية الحج هي عملية مؤطرة دائما بتوجيهات جلالة الملك وبالرسالة الملكية التي يصدرها لفائدة الحجاج و السلطات الحكومية.

وأضاف المسؤول الحكومي قائلا “كل سنة يتم العمل على تجويد الخدمات وعلى عدم الوقوع في بعض الاشكالات.. اللي نبغي نأكد أن جميع للسلطات عملت مجهودا كبيرا جدا في هذا المجال والعمل سينصب أكثر في المستقبل لتجويد هذه العملية ولتجاوز بعض الاشكالات المطروحة.” وفق تعبيره

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