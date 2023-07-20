لاعبو الرجاء يطيرون لقطر قبل انطلاق بطولة العرب بالسعودية

2023-07-20 / 16:41
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هبة بريس ـ رياضة 

غادرت بعثة الرجاء الرياضي أرض الوطني باتجاه دولة قطر لإجراء مقابلة ودية أمام السد القطري و ذلك في أفق الاستعداد للبطولة العربية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

و غادر لاعبو الرجاء الطاقم التقني و الإداري المرافق مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في رحلة جوية عادية حيث سيواصلون استعداداتهم بقطر تأهبا للمشاركة في بطولة العرب.

و ضمت بعثة الرجاء إلى جانب اللاعبين الذين شاركوا في نهائي كأس العرش كذلك اللاعبون الذين عادوا من الإعارة فضلا على اللاعبين الأربعة الذين استقدمهم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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تعليق واحد

  1. الذين كانوا يصفرون أثناء النشيد الوطني في كأس العرش إذا لم يتم تقديمهم الى القضاء فهم لعنة و عار في جبين الرجاء وجمهوره وسيسيىء كثيرا لصورة الفريق ويضرب مكتسباته في الصميم.

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