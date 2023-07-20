مصدر يكشف حقيقة توقف تصوير “gladiator2” بورزازات

نجلاء مزيان : هبة بريس

نفت مصادر جريدة هبة بريس الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي حول إيقاف تصوير الفيلم الأمريكي “Gladiator2” بورزازات بسبب إضراب ممثلي هوليوود.

وأكدت المصادر ذاتها أن طاقم العمل الأمريكي انتهى من تصوير جميع مشاهده المبرمجة بورزازات منذ 10 أيام، و أن إضراب الممثلين تزامن مع وجودهم بمالطا وليس المغرب كما يتم الترويج له.

وجدير بالذكر أن نقابة ممثلين هوليود قد أعلنت في وقت سابق أن هذا الإضراب الأكبر التي تشهده الساحة الفنية العالمية منذ أزيد من 6 عقود، ويتعلق الأمر ب 160 ألف فنان سيتوقفون عن العمل.

ومن أبرز مطالب النقابة، ضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي والوجوه والأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لتحل محل الممثلين.

ويشار إلى أن فيلم “المجالد 2″ (Gladiator 2) هو من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة بول ميسكال، وكان من المقرر تصويره في مالطا والمغرب والمملكة المتحدة.

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