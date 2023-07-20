“حاملو الحقائب” بمطار محمد الخامس يثيرون استياء المغاربة و الأجانب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت هبة بريس بعدد من الشكايات بخصوص حاملي الحقائب و الأمتعة بمطار محمد الخامس الذين يفرضون على المسافرين دفع مبالغ مالية مقابل مساعدتهم و كذلك الدفع مقابل توفير عربة حمل الحقائب التي يعتبرونها في ملكيتهم.

و من بين الشكايات التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، تلك التي وفدت على بريد الجريدة من المواطن المغربي “ع.ج” و ننقلها لمسؤولي المطار بالحرف و بكل أمانة.

“أنا مواطن كندي من أصول مغربية، هاجرت إلى الديار الكندية من عشرين سنة، و أراسلكم اليوم راجيا منكم تناول موضوع معاناة المسافرين بمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء.

فمن جهة نشيد بكل ما بذل من جهد في تطوير المطار وتجهيزه بأحدث الأجهزة ليصير منافسا لأكبر المطارات العالمية، وبقدر ما نشد على أيدي الأجهزة الأمنية والجمارك على تطوير آداءهم وحسن المعاملة…، بقدر ما نستغرب لظاهرة ربما لا نجدها حتى في مطارات دول في أدغال إفريقيا.

فمن المعلوم بالضرورة أن جل المسافرين بالطائرة إن لم نقل كلهم، يسافرون بحقائب منها الصغيرة والكبيرة الخفيفة والثقيلة، وفي كل مطارات الدنيا نجد عربات نقل الحقائب متوفرة في مرآب السيارات وفي كل مكان خارج وداخل المطارات، ليتمكن المسافرون من نقل حقائبهم دون معاناة.

وموازاة مع ذلك، هناك عمال بزي رسمي وبطائق معلقة على صدورهم تبين أنهم يشتغلون رسميا بالمطارات كحاملي أمتعة بالمقابل، فلا ندري لم هذا الاستثناء في مطار دولي يعد قاعدة لمرور ونزول الملايين من المسافرين المغاربة منهم والأجانب.

كيف لمسافر يركن سيارته في مرآب المطار على بعد 200 أو 300 متر من باب دخول المطار أن يحمل حقيبتين أو ثلاثة بوزن قد يصل أو يتعدى 70 كلغ ليصل بهم إلى باب المطار، أو بالمقابل يخضع لابتزاز وجشع أناس يعرضون خدمتهم لحمل الأمتعة بتبجح فرضته الأوضاع وتخضع مرغما لذلك.

وقد أثار هذا الأمر سخط وامتعاض ليس مغاربة الخارج فقط، بل حتى الزوار والسياح الأجانب الذين لا يجدون أي تفسير لهاته الظاهرة الفريدة من نوعها في عالم المطارات عبر العالم.

وللمعلومة فإنه في عدد من المطارات الدولية، يوجد نظام لتوزيع هاته العربات المخصصة لحمل الحقائب، حيث تركن هاته العربات بوفرة كثيرة في أماكن داخل وخارج بنايات المطارات، وهي مربوطة ببعضها، ويتم اقتناء عربة عبر وضع عملة معدنية دولار أو يورو لفك العربة من رباطها وبعد استعمالها، يمكن إعادتها واسترداد القطعة النقدية.

للمعلومة فقد راسلت في هذا الموضوع كل الأطراف المعنية من إدارة مكتب المطارات، و وزارة النقل وحتى بعض البرلمانيين لإحاطتهم علما بالموضوع دون أي رد.

كان هذا بأمانة و دون تصرق نص شكاية المواطن المغربي “ع.ج” و الذي سبقته شكايات أخرى توصلنا بها بخصوص نفس الموضوع مما يفرض على إدارة مطار محمد الخامس التحرك لاتخاذ المتعين بحق كل من تبث تورطه في مثل هاته الممارسات و السلوكيات المشينة التي تقوص كل العمل و الجهد المبذول لتحسين خدمات هذا المرفق الحيوي.

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