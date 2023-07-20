إطلاق الماستر بالتناوب في مجال “التوزيع الحديث” بشراكة مؤسسات خاصة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

سيشهد عام 2024 إطلاق أول تكوين بالتناوب متخصص في التوزيع الحديث، حيث سيقوم عقد ثلاثي الأطراف بين المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات و الطلبة المتناوبين و مجموعة مرجان، بإضفاء الطابع الرسمي على صفة الطلبة المقبولين والمسجلين في هذه الشعبة.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، فسيستفيد هذا الفوج الأول خلال العامين من الماستر، من دورات في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات بالتناوب مع النشاط المهني في أحد الفروع التابعة لمجموعة مرجان.

و في نهاية المسار، سيتلقى الطلبة الذين استوفوا المتطلبات والشروط الأكاديمية والمهنية المحددة بشكل مشترك من قبل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات ومجموعة مرجان، اقتراحات للانضمام إلى الشركة.

و ينخرط إطلاق الماستر المزدوج في “التوزيع الحديث” في إطار سياسة مجموعة مرجان الاستباقية للتطوير المشترك لمنظومتها في خدمة عملائها وتحديث قطاع التوزيع الشامل.

و في هذا الصدد ذكر محمد طه بنزكري بأن التكوين هو أحد المحاور الرئيسية لسياسة المسؤولية الاجتماعية لمجموعة مرجان إلى جانب التمكين والتغذية والبيئة.

و الهدف من ذاك يضيف ذات المتحدث هو تعزيز تشغيل الشباب من خلال إقامة دورات تدريبية محددة، وتلبية متطلبات سوق العمل وقطاع التوزيع الشامل على وجه الخصوص، بالتعاون مع المدارس الكبرى المغربية والجامعات التي تنخرط في نفس النهج المواطناتي.

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