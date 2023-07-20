مونديال السيدات ينطلق بفوز تاريخي لنيوزلندا و اللبؤات يواصلن الاستعدادات

هبة بريس ـ رياضة

تمكن المنتخب النيوزيلندي من الفوز في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بهدف لصفر على نظيره النرويجي.

و نجحت سيدات نيوزيلندا التي تستضيف البطولة مناصفة مع أستراليا، خلال الفترة من 20 يوليوز الجاري وحتى 20 غشت المقبل، في تحقيق انتصارهن الأول على الإطلاق في تاريخ مونديال السيدات، بعدما فشلن على مدار 15 مباراة في مشاركاتهن السابقة في تحقيق أي فوز.

من جهة أخرى، تواصل لبؤات الأطلس استعداداتهن للمونديال حيث ستواجه اللاعبات المغربيات في المجموعة الثامنة كل من منتخبات المانيا ، كولومبيا و كوريا الجنوبية.

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