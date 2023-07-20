مونديال السيدات ينطلق بفوز تاريخي لنيوزلندا و اللبؤات يواصلن الاستعدادات
هبة بريس ـ رياضة
تمكن المنتخب النيوزيلندي من الفوز في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بهدف لصفر على نظيره النرويجي.
و نجحت سيدات نيوزيلندا التي تستضيف البطولة مناصفة مع أستراليا، خلال الفترة من 20 يوليوز الجاري وحتى 20 غشت المقبل، في تحقيق انتصارهن الأول على الإطلاق في تاريخ مونديال السيدات، بعدما فشلن على مدار 15 مباراة في مشاركاتهن السابقة في تحقيق أي فوز.
من جهة أخرى، تواصل لبؤات الأطلس استعداداتهن للمونديال حيث ستواجه اللاعبات المغربيات في المجموعة الثامنة كل من منتخبات المانيا ، كولومبيا و كوريا الجنوبية.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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10 تعليقات
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة لهم..
بالتوفيق للبؤات الأطلس..
نتمنى ان يكون فوزا تاريخيا لهن..
موفقات ان شاء الله تعالى..
اللهم يسر لهن..
لا خوف عليهن .لبؤات الأطلس سيواصلن التألق..
نتمنى كتابة تاريخ جديد ..
اللهم احفظهن ..
عليهن أن تكن مستعدات لكأس العالم للسيدات..
اللهم يسر لهن ..