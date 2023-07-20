خريبكة …” الكيل بمكيالين” في تطبيق القانون يولد ” سيبة شرع اليد “

هبة بريس - خريبكة

شي مرات عقل الانسان كيحبس والتفكير كيتوقف لأن تفكيك الصور كيكون في مواجهة كاملة مع ” البديهيات ” التي يتم تحويرها وفق المبتغى ..

بطبيعتنا نحن البشر اننا دائما نلجأ للمقارنة والسؤال للوصول الى جواب ..وهذه المرة سؤالنا غايكون موجه للسلطة المحلية بخريبكة …سؤالنا واضح ونتمنى ان يكون الجواب ايضا في كامل الوضوح ..

ونحن جلوس بمنتزه ” الفردوس ” كانت بعض العربات المدفوعة يعني “كَرُّوسَة” غير متوقفة وتتحرك في كل الإتجاهات خوفا من شيء ما ..اقتربنا من اصحابها بالسؤال فكان الجواب “السلطة كتجري علينا ..ماخلاوناش نوقفو هنا ”

اجي نعرفو بعدا شكون اصحاب هذه “العربات المدفوعة ” ..مول “البٌّولو ” و ” الكـٓـلْيَة” و “الصُّوفـَة ” و ” بائع الحلوى ” ..وهي مهن عندها علاقة بالأطفال والتواجد اديالها بالمنتزهات شيئا ما مقبول لكونه موسمي ..

السلطة المحلية تُبْعِد هذه ” العربات المدفوعة ” عن منتزه الفردوس ولا يمكن بأي حال معارضة هذا القرار مادام تنفيذه يتم تحت طائلة ” القانون ” …حتى الان.. لاشيء يثير الغيض والأمور يسودها البياض الناصع وواقع الحال مقبول مادام القانون فوق الجميع ..

“القانون فوق الجميع” ..لنسطر على هذه المقولة .. واذا كان متاحا فلنرددها كثيرا على مسامع السلطة المحلية التي تجندت لهؤلاء ” الباعة ” والخرق في اقبح صوره يتجلى يمينا وشمالا بالفردوس نفسه ..

فالتهديد الخطير الذي يتم السكوت عليه و وسَيُسْكَت عنه هو ذاك المتعلق بمقاهي الفردوس التي تطاولت بشكل غير مسبوق على الملك العام ..احتلال تتجاهلة السلطات الادارية والمنتخبة بل بقيت لزمن طويل في وضعية متفرج وهو ما يمكن اعتباره مشاركة ضمنية منها في خرق القانون .

والواضح أن سياسة الردع والإجبار على احترام القانون المسلطة على بائع “البٌّولو ” و “الصُّوفـَة ” بمنتزه الفردوس هي نفسها السياسة التي يتم تجاهلها على بعد امتار ..بمعنى : بين تطبيق القانون وتجاهله امتار قليلة ..فكيف سيستصاغ هذا الأمر؟ ولماذا كل هذا التجاهل ؟

إن الوضع اضحى كارثيا بالفردوس نظرا للاحتلال الفاضح والواضح للملك العام ؛ فلا المجلس البلدي يؤدي دوره في شل هذه الفوضى ، ولا السلطات المحلية تمكنت من ايجاد حل لهذه المعضلة ايضا ..والظاهرة ماضية في الإستفحال !!!

“مايمكنش” شي مسؤول بالمدينة “مَاكَيْشُوفْش” وصول كراسي المقاهي لنصف الشارع بالجهة الخلفية للفردوس.. بل الاكثر من ذلك يمكن الجزم الا احدا سيستطيع وقف سيبة شرع اليد المتجلية في هذا الباب ودليلنا في هذا الزعم ما ياتي على مسامعنا في كل وقت وحين …”كل واحد وحبيبو كيزكيه” …

فما جوابكم السيد باشا المدينة وما ردكم السيد رئيس مجلس جماعة خريبكة ..وللأخير ..مبروك الحج

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