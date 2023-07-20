حلة شاطئ سيدي عابد الجديدة تغري المصطافين و تضاعف أعدادهم

2023-07-20 / 13:23
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

حلة جديدة و بهية تلك التي بات عليها شاطئ سيدي عابد المتواجد بين مدينتي الجديدة و الواليدية و الذي تمت إعادة تأهيله بشكل أصبح يغري المصطافين و يدفع عددا منهم لقضاء أكبر زمن ممكن بفضاءاته.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد بات شاطئ جماعة سيدي عابد في حلة جيدة بعد أن تم إعادة تأهيلة من خلال تثبيت مراحيض خشبية وسط الشاطئ و حمامات مفتوحة و ملاعب رياضية بقلب الشاطئ و منصة سهرات ترفيهية و غيرها من الأنشطة.

و بات شاطئ سيدي عابد الذي يبعد عن مدينة الجديدة باتجاه الواليدية بحوالي خمسين كيلومترا وجهة مفضلة لعدد من الأسر خاصة مغاربة المهجر نظير ما أضحى يتوفر عليه من مميزات و نظافة و أنشطة.

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