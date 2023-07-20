المهرجان الدولي “نجوم ڭناوة” يعود في دورته الـ11

2023-07-20 / 13:08
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القسم الفني: هبة بريس

إيمانا بالحفاظ على الموروث الثقافي بالمغرب، وتفعيلا لأهدافها تعتزم جمعية الأبواب الخمس المدينة القديمة لفن التراث لكناوي، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ومجلس الدار البيضاء، تنظيم المهرجان الدولي “نجوم كناوة” دورة المرحوم محمد لعوينة في دورته الحادية عشر ، وذلك من 16 الى 20 غشت 2023 بالدار البيضاء.

هذا المهرجان، يهدف إلى الرفع من قيمة ثقافة الفن الكناوي وجعله منطلقا ومدخلا لحوار الثقافات، والتعريف به كإرث حضاري وثقافي للمغاربة، فضلا عن محاولة بعث هذا الموروث الفني الثقافي وترسيخ مضامينه في نفوس الناشئة، في أفق تثمينه وحماية وإشاعة مميزاته وخصوصياته.

و ستعرف هذه الدورة مشاركة عدد من المجموعات الرائدة في ساحة الفن الكناوي، وكذا مجموعات فنية معروفة، إضافة الى وجوه فنية مشهورة إلى جانب مفاجآت أخرى التي من المنتظر أن تنال إعجاب واستحسان ساكنة مدينة الدار البيضاء و زوارها.

وإذا كان المهرجان يحتفي بكبار أعلام الموسيقى التقليدية، فإنه لم ينس الجيل الواعد الحامل لمشعل “تاكنويت”، إذ ستستقبل منصة ساحة الأمم المتحدة أسماء شابة موسيقية، تجسد إرادة المهرجان منذ أن رأى النور  عندما كرس طاقاته سواء الفنية أو التنظيمية لمنح الشباب فرصة للظهور والتألق ولقاء جمهور مدينة الدار البيضاء و لإكتشاف المواهب الشابة و مشاركة الفائز بالمنصة الكبرى بساحة الأمم المتحدة من 18 إلى 20 غشت 2023.

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