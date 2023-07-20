أخنوش يتباحث مع الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين  

هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح يوم الخميس 20 يوليوز 2023 بالرباط، رالف إيفيراد كونسالفس Ralph Everad Gonsalves، الوزير الأول لسان فانسون وغرونادين Saint Vincent et les Grenadines، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وتناول اللقاء، الذي حضرته على الخصوص الممثلة الدائمة لسان فانسون وغرونادين لدى الأمم المتحدة، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وهذه الدولة من جهة، ومع منظمة دول شرق الكاريبي من جهة أخرى، حيث قامت هذه الأخيرة في شهر مارس 2022، بفتح تمثيلية قنصلية لدولها الأعضاء الستة بمدينة الداخلة.

وتطرق الجانبان إلى آفاق تعزيز المشاورات السياسية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2015، وكذا تفعيل خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعي، والتي تم تناولها خلال زيارات قامت بها بعثات مغربية إلى منطقة الكاريبي.

وشدد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، على الاستعداد الدائم للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز انفتاحها على شركائها في مختلف مناطق العالم، من ضمنها دول منطقة الكاريبي، التي تجمعها مع المغرب علاقات صداقة وتعاون وتقدير متبادل. وتوفر فرصا هامة للتعاون الاقتصادي والثقافي، وإمكانيات للانفتاح على منطقة الكاريبي والقارة الأمريكية من جهة، وعلى القارة الإفريقية من جهة أخرى.

كما استعرض الجانبان مكونات خارطة الطريق الجديدة للتعاون الثنائي 2023 – 2025، التي تضم برامج للتعاون والدعم التقني في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، من قبيل التعليم العالي والسياحة، والصحة والصيد البحري، والفلاحة والطاقات المتجددة وغيرها.

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