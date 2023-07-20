مانشستر يونايتد يسرّع مفاوضاته للتعاقد مع سفيان أمرابط

2023-07-20 / 12:40
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هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة “ديلي إكسبريس” أن مانشستر يونايتد “سرّع” مفاوضاته مع فيورنتينا من أجل التعاقد مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط.

وبحسب الصحيفة فإنه من المرجح أن يغادر أمرابط فيورنتينا هذا الصيف على الرغم من أنه لا يوجد ناد حتى الآن قدَّم عرضًا يلبي طلبات النادي الإيطالي.

وكان أمرابط أحد اللاعبين المهمين في منتخب المغرب خلال كأس العالم 2022 في قطر حيث وصل إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام فرنسا.

كما أثار أمرابط الإعجاب بعدما قاد فيورنتينا لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي حيث خسر 1/2 أمام ويستهام، ووفقًا لـ”ديلي إكسبريس” فقد لفت اللاعب الانتباه بتمريراته.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يحاول إبرام صفقة أمرابط البالغ من العمر 26 عامًا، كما قالت إن وكيل أمرابط موجود في فلورنسا لتصعيد الأمور مع إدارة فيورنتينا.

وفي يونيو الماضي، قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أوضح نور الدين شقيق سفيان أمرابط، أن رغبة لاعب خط الوسط هي الانتقال إلى إسبانيا.

وارتبط برشلونة وأتلتيكو مدريد بالتعاقد مع أمرابط لكن يبدو أن وجهة اللاعب ستكون أولد ترافورد

كما يرتبط ليفربول بالتعاقد مع سفيان أمرابط لتعويض الرحيل المتوقع للاعبي الوسط فابينيو وجوردان هندرسون إلى الدوري السعودي.

ويُعتقد أيضًا أن ويستهام أبدى اهتمامًا بضم أمرابط لتعويض رحيل ديكلان إلى أرسنال، إلا أن اللاعب المغربي يريد اللعب لفريق كبير.

وبحسب موقع “transfermarkt” فإن أمرابط شارك في 107 مباريات مع فيورنتينا سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا، وينتهي عقد اللاعب في يونيو 2024.

والنادي الإيطالي منفتح على بيع أمرابط هذا الصيف مقابل 35 مليون يورو كما ذكرت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” قبل أيام.

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