فرنسا.. أحكام بحق مئات الأشخاص بتهمة “أعمال الشغب” عقب مق.تل نائل

2023-07-20 / 11:10
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، الأربعاء 19 يوليوز 2023، أن القضاء أصدر ما مجموعه 1278 حكماً بحق أشخاص على ارتباط بـ”أعمال الشغب” التي هزت البلاد عقب مقتل الفتى نائل (17 عاماً)، برصاص شرطي نهاية يونيو الماضي.

و أصدر القضاء أحكاماً بلغت 1278 بحق أشخاص، بينهم 600 دخلوا السجن بالفعل، بينما أدين 95% من مجموع المحاكَمين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

في الوقت ذاته، أشار الوزير الفرنسي إلى إحالة 1300 شخص إلى النيابة العامة، وأن 905 مثلوا أمام القضاء.

وأضاف: “في ختام هذه الجلسات، حُكم على 1056 شخصاً بالسجن، بينهم 742 مع النفاذ بمتوسط 8.2 أشهر (..) حتى الآن تم سجن 600 شخص”.

من جانب آخر، أوضح موريتي أن الإجراءات القضائية المتخذة في حق أهالي قُصر ضالعين في أعمال العنف، “ستحصل لكن الأمر لا يتعلق بمعاقبة الأم التي تعمل ليلاً وتربي طفلها وحدها، فجعل هذا الأمر منهجياً ليس جيداً على الإطلاق، يجب أن يتم حالة بحالة”، كما أضاف الوزير الفرنسي.

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