ترويج المخدرات الصلبة يجر شخصين للاعتقال بخريبكة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، مساء أمس الأربعاء 19 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية وأحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات الصلبة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية خفيفة بالسد القضائي المنصب بالطريق الوطنية المؤدية إلى مدينة وادي زم، حيث تم العثور بحوزتهما وعلى متن هذه السيارة على جرعات من مخدر الكوكايين وأسلحة بيضاء وهواتف نقالة بالإضافة لمبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات ترویج المخدرات.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية بمنزل يكتريه المعنيان بالأمر بحي إقبال بالمدينة عن حجز كمية إضافية من مخدر الكوكايين، حيث بلغ مجموع الكميات المحجوزة كيلوغرام واحد و 600 غرام، بالإضافة لميزان إلكتروني ودراجة نارية ومبلغ مالي إضافي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المطلوبين قضائيا ، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني من طرف الشرطة القضائية بخريبكة من أجل ترويج المخدرات الصلبة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وعن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا تحديد باقي الإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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